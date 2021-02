Nei giorni scorsi, a causa di un aggiornamento di WhatApp, si era persa l’integrazione dell’applicazione di messaggistica sull’app Google Fotocamera. Il problema finalmente è stato risolto tramite un update dell’applicazione.

La condivisione via WhatsApp nuovamente funzionante su Google Fotocamera

Google Fotocamera è un’app che, come si evince dal nome, permette di acquisire fotografie in modo semplice e immediato. Sviluppata dal colosso di Mountain View, l’app arriva preinstallata sui Google Pixel ed ottimizzata sui suddetti smartphone per dare il meglio sui telefonini marchiati BigG, ma può essere installata su qualsiasi dispositivo Android scaricandola semplicemente dal Play Store. Facile, intuitiva e funzionale, l’applicazione offre tra l’altro sulla destra della schermata di acquisizione, una lista rapida attraverso cui condividere rapidamente le fotografie scattate sulle proprie app preferite.

A causa di un problema con l’ultimo update dell’app WhatsApp, tale integrazione si era persa e il tasto di condivisione non risultava più visibile nel menù dedicato.

Attraverso un update, Google ha quindi prontamente ripristinato l’integrazione con la nota app di messaggistica di Facebook. Sarà quindi sufficiente installare l’update, già disponibile sul Play Store, per far sì che tutto torni alla normalità.

La notizia farà sicuramente felici tutti i possessori di un Google Pixel, in quanto con elevata probabilità sfrutteranno proprio l’app Google Fotocamera per eseguire e condividere i propri scatti, ma non solo. L’applicazione è infatti utilizzata da molti altri utenti, anche su smartphone differenti dai Pixel, in particolare per la sua versatilità e semplicità.

Non vi resta altro che aggiornare l’app recandovi sul Play Store e verificando se si trova tra gli aggiornamenti disponibili, oppure semplicemente cercandola direttamente sullo store e poi selezionando “Aggiorna”, per poter tornare a condividere le vostre fotografie.