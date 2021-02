Si chiama Lidl Plus ed è il nuovo programma fedeltà di questa popolare catena di supermercati, lanciato anche nel nostro Paese e pronto a conquistare tanti utenti con i vantaggi che offre loro ogni settimana.

La nuova iniziativa di Lidl si “appoggia” ad una relativa applicazione, disponibile sia per Android che per iOS, strumento che gli utenti potranno sfruttare per approfittare delle promozioni e degli sconti che la catena deciderà di offrire loro di volta in volta.

Come funziona e cosa offre Lidl Plus

Lidl Plus viene presentata come una sorta di carta fedeltà digitale, un sistema “sempre a portata di mano e innovativo”, essendo disponibile sotto forma di applicazione per il proprio smartphone.

Nell’app Lidl Plus è sempre disponibile la tua carta fedeltà, così risparmi spazio nel portafoglio! Basta scansionarla alla cassa ogni volta che effettui un acquisto per beneficiare di tutti gli sconti (coupon attivati) e prezzi speciali a te dedicati. Utilizza ad ogni acquisto la tua carta fedeltà 100% digitale, il risparmio è garantito!

Una volta scaricata l’applicazione, gli utenti dovranno selezionare la propria filiale preferita e creare l’account: da quel momento avranno la possibilità di usare i coupon sconto esclusivi loro riservati (che potranno poi essere sfruttati direttamente nel negozio attraverso lo smartphone).

Tra le altre feature dell’app Lidl Plus troviamo la possibilità di visualizzare un riepilogo dei propri acquisti e di recuperare una copia dei relativi scontrini (da usare anche in caso di necessità di assistenza in garanzia), la consultazione dei volantini digitali (così da non perdere le promozioni che la catena lancia ogni settimana), la possibilità di trovare il punto vendita più vicino e la possibilità di passare la propria carta digitale alla cassa ogni volta che si fa la spesa per ricevere un premio con il Cancella e vinci.

