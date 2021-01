OPPO Italia ha annunciato oggi la nomina di Isabella Lazzini a nuovo Chief Marketing Officer, ampliando quindi il team italiano con un nuovo punto di riferimento.

Lazzini, classe 1982, ha conseguito la laurea in Discipline Economiche presso la Bocconi a Milano, ottenendo in seguito un master of Science in marketing Management. Successivamente ha ricoperto ruoli di primo piano in numerose aziende di elettronica di consumo, quali Apple, LG, Miele, Whirlpool e Huawei.

“Sono entusiasta all’idea di unirmi a una realtà così stimolante e dinamica, pronta per iniziare a pensare in grande. Il mio impegno quotidiano sarà rivolto ai nostri utenti, per garantirgli costantemente esperienze all’avanguardia e di massima qualità, in perfetto stile OPPO.“

Lazzini gestirà e coordinerà i piani marketing di OPPO Italia così come i progetti di comunicazione, le attività legate alla catena distributiva e le iniziative promozionali. In questo modo OPPO aggiunge un ulteriore tassello alla propria squadra di professionisti di grande valore per affrontare le complesse sfide dei mercati internazionali.

Questo passaggio, che ai più potrebbe risultare poco indicante, conferma il rinnovato impegno di Oppo Italia nel nostro paese, selezionando una personalità di spicco nel campo con esperienza in molte altre aziende, alcune fra queste di elevato successo negli ultimi anni.

Dovremmo aspettarci novità importanti da questo brand in futuro? È molto probabile.