Fin da settembre 2020, HONOR sta testando la nuova Magic UI 4 sui suoi top di gamma in madrepatria, attraverso il programma di betatesting. Per quanto riguarda le varianti globali, disponibili anche al resto del mondo, i primi ad aggiungersi alla lista per quanto riguarda la versione beta sono HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR V20.

HONOR inizia a testare Magic UI 4 sulle versioni globali di alcuni top di gamma

HONOR ha aperto il programma di betatesting per la Magic UI 4 ai possessori di HONOR 20, 20 Pro e V20, l’unico requisito è avere uno smartphone aggiornato alla Magic UI 3.1, ma la vera novità riguarda il rilascio della versione stabile, che ora sappiamo essere previsto ufficialmente entro la fine del primo trimestre di quest’anno.

Ad inizio dicembre era già stato reso noto il rilascio della beta ufficiale, ma solo ora sono state pubblicate ufficialmente le date di rilascio della versione stabile per cui quindi manca davvero poco, anche se bisogna considerare che, come di consueto, il rilascio degli update avviene gradualmente e prima di raggiungere l’Europa potrebbe trascorrere un tempo più lungo, prolungando conseguentemente l’attesa degli utenti prima di vedere la versione stabile della Magic UI 4 arrivare sui propri smartphone.

Nel frattempo, sono già moltissimi gli utenti che hanno preso parte al programma, consentendo così all’azienda di ottenere più feedback, così da poter verificare e risolvere il maggior numero di bug in questo lasso di tempo.

Al momento non è stata comunicata una data precisa, ma ormai Gennaio è trascorso ed alla fine del primo trimestre mancano appena due mesi, per cui non dovremmo attendere molto prima del rilascio della versione stabile. Vi terremo aggiornati sull’avanzamento del programma di betatesting della Magic UI 4 non appena avremo qualche novità.

