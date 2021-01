OnePlus non ha mostrato il massimo della reattività nell’aggiornare gli smartphone meno recenti, molti dei quali sono ancora in attesa di ricevere la OxygenOS 11 basata su Android 11. Per addolcire l’attesa, l’azienda di Shenzhen prova a mettere una pezza con un aggiornamento al proprio launcher che arriva sui telefoni privi dell’ultima OxygenOS, ad eccezione di OnePlus Nord N10 5G ed N100 che lo riceveranno entro il fine settimana.

OnePlus 6 e 6T, 7 e 7T, oltre a OnePlus Nord, possono dunque installare da subito la nuova versione di OnePlus Launcher che introduce una parte delle novità viste sugli smartphone con la OxygenOS 11. A proposito: qualora ve le foste perse, sappiate che le abbiamo riassunte anche nel video che trovate in basso.

Il nuovo OnePlus Launcher, come potete vedere dalle immagini di confronto sopra pubblicate da Android Police, porta su molti altri smartphone il nuovo design di Shelf, l’interfaccia riassuntiva della Casa che si ottiene con uno swipe a destra sulla schermata home, ed una nuova opzione tra le impostazioni che consente di attivare delle gesture per la ricerca rapida delle applicazioni (Quick search gestures).

Non sarà la OxygenOS 11, ma l’introduzione di un nuovo OnePlus Launcher dà modo di ingannare l’attesa. Potete verificare la presenza di aggiornamenti sul Play Store tramite il badge quaggiù.