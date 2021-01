Dopo l’ennesima sfida estrema rilanciata sui social network e sfociata in tragedia, il mondo politico si interroga sulle responsabilità e sugli inevitabili provvedimenti da prendere per evitare il ripetersi di situazioni che stanno diventando sempre più comuni.

Emblematica da questo punto di vista la dichiarazione di Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, che ha commentato la proposta del senatore Andrea Cangini di vietare per legge l’utilizzo degli smartphone ai minori di 14 anni:

“È insensato che per guidare l’auto serva la patente e per usare il cellulare non ci siano limiti in base all’età. Gli smartphone sono potenti come le automobili, se non di più, e bisogna fare distinzioni nella possibilità di utilizzo con l’età evolutiva dei ragazzi. Vanno limitate la connessione e certe app: i bimbi non possono passare le notti svegli a chattare. Gli adulti e le istituzioni non sono riusciti a entrare in questo mondo e quindi i più piccoli non sono tutelati. Serve subito un tavolo, guidato dalla presidenza del Consiglio, che coinvolga la garante nazionale dell’infanzia, il garante della privacy, l’autorità delle telecomunicazioni, i pediatri, i neuropsichiatri, gli psicologi, i genitori, gli insegnanti, la polizia postale, le aziende tecnologiche. Bisogna decidere l’età per possedere uno smartphone, divieti, controlli e quali sanzioni infliggere alle aziende che producono contenuti pericolosi. Le decisioni di questo tavolo devono diventare subito legge.“