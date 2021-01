Microsoft Launcher è uno dei tanti launcher di terze parti disponibili per Android, e da sempre si differenzia rispetto al resto dei launcher Android per il suo approccio decisamente unico e particolare. In queste ore il team di sviluppo del colosso di Redmond ha rilasciato una nuova build per il canale beta dell’app, di cui in questo articolo vi sveliamo quali sono le novità più importanti.

Novità aggiornamento 6.210102.0.940491

La versione beta 6.210102.0.940491 di Microsoft Launcher va innanzitutto a correggere un piccolo grande problema dell’app: conservare, finalmente, le impostazioni utente e l’ordine delle icone anche a seguito di riavvii del launcher o a seguito di aggiornamenti dell’app stessa. Può sembrare una cosa di poco conto, ma gli utenti Microsoft Launcher non dovranno più rimettere mano alla disposizione delle icone dopo un semplice update dell’app.

Per Microsoft Surface Duo, il particolare smartphone pieghevole di Microsoft, la nuova build migliora la disposizione e l’allineamento delle icone fra i due display. Inoltre, vengono corretti i bug relativi ai widget del tempo e del meteo, così come altri bug noti.

Come aggiornare Microsoft Launcher

La versione beta 6.210102.0.940491 di Microsoft Launcher è attualmente in rilascio per tutti i dispositivi Android. Per iscrivervi al canale beta è necessario fare richiesta tramite questo link, oppure installare manualmente l’apposito APK dopo averlo scaricato da questo link di APK Mirror.