Oggi, 18 gennaio 2021, il terzo lunedì del mese, secondo una teoria pseudoscientifica viene indicato come Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno. Questa occorrenza viene sfruttata da Vodafone per cercare di rallegrare l’umore dei propri utenti con una particolare serie di promozioni tramite l’assistente digitale Vodafone TOBi.

Offerte per il giorno più triste dell’anno

L’operatore rosso, com’è possibile notare anche da queste immagini relative alla Storia di Instagram di oggi, cerca di rendere meno amara la giornata svelando un evento dedicato di TOBi. Infatti, gli utenti muniti di una SIM Vodafone, accedendo all’applicazione mobile MyVodafone (download in calce alla news) e tappando alla card dedicata di TOBi, noteranno la presenza di una particolare animazione che permette di attivare Vodafone Happy Black, il programma di fidelizzazione dell’operatore telefonico, al costo di 1,99 euro al mese.

Ma non finisce qui: infatti, come testimoniato dall’immagine sottostante, l’operatore ha in programma anche alcune offerte per utenti in target con promozioni esclusive. Nel caso specifico, dopo aver risposto correttamente ad una semplice domanda, che riprende quella della Storia su Instagram, è possibile sbloccare un altro regalo.

In questo caso si tratta del programma Digital Privacy & Security, ovvero “il servizio che protegge la tua privacy, blocca le minacce informatiche e ti permette di effettuare pagamenti in tutta sicurezza” a 1,99 euro al mese con il primo mese completamente gratuito. Il tasto “Mostrami altre offerte” permette poi di scoprire eventuali promozioni possibilmente più allettanti.

Download MyVodafone



