Alla fine dello scorso anno, quando Google ha annunciato un grande rinnovamento dell’interfaccia di Google Assistant per gli smart display, ha anche anticipato l’introduzione di Sunrise Alarms, feature che inizia ad essere implementata come parte di una nuova esperienza di allarmi per i dispositivi della gamma Nest Hub.

Al momento, con il comando vocale “Ehi Google, mostrami le mie sveglie” o effettuando uno swipe verso l’alto dalla parte inferiore di un Nest Hub e toccando l’icona dell’allarme viene visualizzato un carosello in cui ogni sveglia è posizionata l’una accanto all’altra in un cerchio e nell’angolo in basso a sinistra è presente un apposito tasto per crearne una nuova.

Come cambia l’interfaccia su Google Nest Hub

La nuova interfaccia utente sfrutta un elenco con l’ora, la data e l’attivazione o disattivazione su ciascuna riga e toccando “Imposta un allarme” l’utente viene portato allo stesso selettore scorrevole di prima, solo che in questo caso c’è un secondo passaggio che permette di determinare se si deve ripetere, il suono da impostare, se abilitare Sunrise Alarm o la routine mattutina.

In particolare, queste sono le opzioni disponibili:

la possibilità di selezionare la ripetizione da domenica a sabato

la suoneria dell’allarme (20 toni suddivisi in vari gruppi)

la possibilità di abilitare Sunrise Alarm, ossia una feature già presente su Google Pixel e che illumina lentamente lo schermo, simulando l’effetto dell’alba, con la possibilità di includere anche le luci della stanza e suoni piacevoli, con la relativa durata (da 5 a 30 minuti)

la possibilità di abilitare automaticamente la routine mattutina

Questa nuova feature è al momento disponibile soltanto per un ristretto numero di utenti Nest Hub (con la versione 1.52 Preview, a cui ci si può iscrivere andando nel menu Impostazioni dispositivo dell’applicazione Home e quindi selezionando Informazioni dispositivo e Programma Anteprima).

Restiamo in attesa di scoprire quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.