Debutta oggi sui mercati internazionali F150 B2021, il primo smartphone della startup cinese specializzata in rugged phone. Per festeggiare degnamente l’evento arriva una spettacolare promozione di lancio, che permette di ottenere uno sconto del 45% sul prezzo di listino, offerta riservata ovviamente ai più veloci.

Creata da alcuni ex dipendenti di una compagnia software, F150 è nata per soddisfare le necessità di appassionati di sport e attività all’aria aperta, che necessitano di un prodotto da poter utilizzare in qualsiasi situazione. La compagnia ha puntato tutto su un design particolare, con la quadrupla fotocamera posteriore racchiusa in un elemento ottagonale, con ben quattro flash LED multiuso.

La figura dell’ottagono è ripresa più volte nel telefono, dal profilo al design della cover posteriore, arricchita da alcune linee oblique che migliorano il grip del telefono. In questo modo i designer hanno evitato linee curve, per dare una maggiore identità al dispositivo.

Davvero particolare anche uno dei due colori scelti, visto che oltre al nero è disponibile anche un particolare Sahara Yellow, un color sabbia mai visto in precedenza. La scelta del colore è stata resa possibile dall’utilizzo di materiali plastici, che offrono una maggiore flessibilità rispetto a quelli tradizionali, lasciando maggiore libertà ai progettisti.

Particolare anche il software, con una modalità Outdoor che può essere attivata premendo il tasto F150 posizionato sul lato sinistro dello smartphone. Se la modalità normale presenta una classica interfaccia, con le applicazioni facilmente raggiungibili, la modalità Outdoor offre un’interfaccia pensata per le attività all’aria aperta, con la home page che mostra informazioni utili come la bussola, l’autonomia residua, i passi compiuti e il livello di rumore ambientale.

Anche nell’interfaccia ritroviamo il tema ottagonale, applicato alle icone delle app, maggiormente visibile nella modalità Outdoor. Il tasto laterale può essere utilizzato, premendolo cinque volte, per attivare un potente allarme sonoro, utile in situazioni di pericolo o emergenza, e altri suoni sono accessibili dall’applicazione Voice Simulation.

F150 B2021 fa inoltre dell’autonomia il suo punto di forza, grazie a una batteria da 8.000 mAh che garantisce la possibilità di utilizzarlo per diversi giorni senza ricaricarlo. La scheda tecnica include un MediaTek Helio G25 con 6-64 GB di memoria, quadrupla fotocamera posteriore (13-2-2-VGA) connettore USB Type-C, slot dual SIM e NFC per i pagamenti in mobilità.

