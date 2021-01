Iliad continua nella sua opera di copertura capillare del territorio italiano installando le sue Simbox nei punti commercialmente strategici come centri commerciali e GDO, fino ai più recenti Iliad Point attivi presso i punti Snaipay, presso i quali è possibile effettuare l’acquisto di una SIM Iliad pagando anche in contanti.

Dopo aver superato i 1.000 punti vendita fisici nel Bel Paese, Iliad ha recentemente installato 6 nuovi corner in altrettanti Ipermercati Carrefour.

Ecco dove trovare le nuove Simbox Iliad

In particolare sono stati installati, e risultano già operativi, 4 nuovi Iliad Corner in Piemonte e 2 in Lombardia. Ecco dove si trovano:

Ipermercato Carrefour Novara, in Viale Giulio Cesare, 250, a Novara;

in Viale Giulio Cesare, 250, a Novara; Ipermercato Carrefour Chivasso , in Via Gerbido, 15, a Chivasso, Torino;

, in Via Gerbido, 15, a Chivasso, Torino; Ipermercato Carrefour Leini , in Via Caselle, 46, a Leini, Torino;

, in Via Caselle, 46, a Leini, Torino; Carrefour Market Abbiategrasso , in Viale S. Dell’Uomo, 26, ad Abbiategrasso, Milano;

, in Viale S. Dell’Uomo, 26, ad Abbiategrasso, Milano; Ipermercato Carrefour Rivalta di Torino , in Via Giaveno, 18 a Rivalta di Torino, Torino;

, in Via Giaveno, 18 a Rivalta di Torino, Torino; Ipermercato Carrefour Tavernerio, in Via Briantea, 4, a Tavernerio, Como.

Si ricorda che in questo periodo di pandemia gli Iliad Store sono allestiti secondo protocolli di sicurezza sanitari per clienti e dipendenti, allo stesso modo dei Corner.

Nonostante la continua espansione nel settore mobile, Iliad conferma l’interesse per la rete unica in fibra e per il segmento fisso.