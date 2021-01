Cambiare wallpaper sul proprio smartphone o computer è un’operazione che ci ritroviamo a fare molto spesso, alcuni addirittura ogni giorno grazie ad appositi programmi e applicazioni mobile che possono svolgere questa operazione ogni giorno. Sul web esistono compilation e siti specializzati che hanno come scopo raccogliere wallpaper di tutti i tipi, ma cosa ne dite se invece vi consigliamo noi di scaricare il vostro prossimo wallpaper da Google Foto?

Migliaia di wallpaper per tutti i gusti

Molti non lo sanno, ma sul web esistono ricchissime collection di wallpaper liberamente accessibili da Google Foto come album condivisi, dove tantissimi utenti collaborano ogni giorno per aggiungere immagini che possono essere liberamente scaricate per essere utilizzate come immagini di sfondo per il proprio smartphone, un tablet o il computer di casa.

L’album condiviso, chiamato “Wallpaper Zone“, è operativo ormai da quasi 13 anni e raccoglie centinaia di utenti di tutto il mondo ed un mare infinito di wallpaper di tutti i tipi. Sono infatti disponibili wallpaper che ritraggono la maestosità della natura con immagini di fiori, luoghi esotici, montagne innevate e tanto altro. Oppure wallpaper che ritraggono personaggi dei videogiochi, forme astratte, geometriche oppure le forme d’arte più famose al mondo.

Insomma, migliaia di wallpaper a portata di tap (o di click) per dare libero sfogo alla propria fantasia e cambiare aspetto al proprio dispositivo.

Wallpaper collection su Google Foto