Xiaomi Mi 11, l’ultimo smartphone presentato dal produttore cinese, continua a tenere banco dopo la sua presentazione ufficiale; quest’oggi a catturare la scena ci pensa il suo comparto fotografico, grazie ad una ricca galleria di immagini scattate proprio con il nuovo flagship di casa Xiaomi.

Una ricca galleria di foto scattate con Xiaomi Mi 11

Ricordiamo che Xiaomi Mi 11 conta su un hardware di primo livello: un sensore principale da 108 megapixel (f/1.85) da 1/1.33″, con stabilizzazione ottica dell’immagine, lenti a sette elementi e pixel da 1,6 micron, un sensore da 13 megapixel (f/2.4) con lente ultra grandangolare (FoV 123 gradi) e un sensore da 5 megapixel (f/2.4) per le fotografie macro (da 3 a 10 centimetri); manca uno zoom ottico, che sarà molto probabilmente prerogativa della versione Pro.

Prima di passare agli scatti, riteniamo giuste alcune precisazioni: si tratta di immagini non in risoluzione originale, e pertanto alcuni dettagli potrebbero essere difficilmente valutabili; non è inoltre chiaro se le immagini siano state modificate dopo lo scatto oppure no.

Sensore ultra grandangolare

Sensore macro

Sensore principale da 108 megapixel

Scatti notturni

Che ne pensate di questi scatti catturati da Xiaomi Mi 11?