Il team di Microsoft Launcher ha rilasciato una nuova versione di questo popolare launcher alternativo per dispositivi Android: stiamo parlando della versione 6.2.201102.92686.

Ricordiamo che si tratta di una soluzione molto apprezzata dagli utenti del sistema operativo mobile di Google, in quanto consente di aumentare la produttività proprio device, il tutto con un alto livello di personalizzazione, permettendo di organizzare vari aspetti del telefono (per esempio visualizzando il calendario, creando elenchi, usando i promemoria e scegliendo come disporre le app in base alle proprie preferenze) con un’interfaccia intuitiva e, al tempo stesso, completa.

Le novità di Microsoft Launcher versione 6.2.201102.92686

Si tratta di un update con il quale gli sviluppatori hanno introdotto diverse interessanti novità, a partire dal miglioramento dell’ottimizzazione per Microsoft Surface Duo.

Questo è il changelog ufficiale con le varie novità della versione 6.2.201102.92686:

miglioramenti all’apertura della pagina del feed in orizzontale e simultanea con un’altra app su Microsoft Surface Duo

supporto alla panoramica su un solo schermo di Microsoft Surface Duo

supporto alla feature Screen Time su Microsoft Surface Duo

miglioramenti alla creazione del gruppo di app attraverso il menu contestuale

supporto del multi-touch per il riposizionamento dell’icona dell’app nella schermata home

supporto alla ricerca di parole chiave nelle app di Office

miglioramenti alla visualizzazione delle icone nell’app drawer

risoluzione di alcuni bug, come quelli relativi all’app drawer, alle dimensioni delle icone e alla gesture di scorrimento verso l’alto della cartella

Particolarmente interessanti sono le novità che riguardano Microsoft Surface Duo, a conferma del fatto che il colosso di Redmond ha in programma di migliorare l’esperienza utente che lo speciale form factor di questo smartphone è in grado di garantire.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Potete scaricare l’ultima versione dell’app Microsoft Launcher per Android da APK Mirror (seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: