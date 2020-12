Xiaomi, come una delle maggiori aziende mondiali nel settore degli smartphone, ha a disposizione un incredibile numero di laboratori realizzati appositamente per seguire e progettare tutte le varie fasi che precedono lo sviluppo di un nuovo device. In queste ore, Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha pubblicato su Weibo un interessante video in cui vengono mostrati gli Xiaomi Labs.

Uno sguardo privilegiato agli Xiaomi Labs

Situato nel distretto Haidian di Beijing, Xiaomi Labs è caratterizzato da 123 stanze di cui 90 sono destinate a laboratori per lo sviluppo di smartphone. All’interno del video vengono rivelate informazioni su alcune di esse, fra cui il Qualcomm Lab, SAR Experiment, Camera Laboratory, Audio Laboratory e Battery Laboratory. Nel video vengono anche mostrate alcune delle fasi della creazione di Xiaomi Mi 11, il nuovo smartphone presentato qualche giorno fa ed il primo al mondo a montare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 888.

All’interno di Xiaomi Labs gli ingegneri e il team di sviluppo testano 200 smartphone al mese prima che essi vengano poi effettivamente immessi sul mercato. La fase di test serve non solo per testare tutti gli aspetti e le feature dei vari smartphone, ma anche eventualmente per portare a galla dei difetti o dei problemi di progettazione che non dovrebbero mai essere presenti in un device prossimo al lancio.