Ricordate Redmi Watch, lo smartwatch presentato in Cina qualche settimana fa? Bene, com’era prevedibile Xiaomi ha deciso di commercializzarlo anche in altri mercati tra cui l’Europa e l’Italia, cambiandogli però il nome.

Nel Vecchio Continente, quindi anche in Italia, non sarà conosciuto come Redmi Watch ma come Xiaomi Mi Watch Lite, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche e funzionali. Sul piano estetico cambia nulla, con lo smartwatch cinese che ricorda (forse troppo?) le soluzioni rese iconiche da Apple Watch.

Il display da 1,41 pollici quindi è rettangolare, ed anche le grafiche per monitorare le attività fisiche ricordano nella grafica quelle di Apple Watch. Sono undici in totale, tra cui camminata, corsa, ciclismo, nuoto e così via, mentre per quel che riguarda la salute Xiaomi Mi Watch Lite può fornire degli esercizi guidati per la respirazione, monitora il sonno e la frequenza cardiaca.

A livello tecnico Xiaomi Mi Watch Lite, che si fissa al polso tramite un cinturino in TPU, può contare su una batteria da 230 mAh, sul sensore per monitorare la frequenza cardiaca, sul GPS e su una resistenza alle immersioni fino a 5 atmosfere. A condire il tutto ci sono le classiche funzionalità che ci si aspetta di trovare su un dispositivo di questo tipo, quindi il controllo di notifiche, chiamate e musica, e gli avvisi di sedentarietà.

Xiaomi Mi Watch Lite è già disponibile su Amazon Italia nella colorazione nera a 59,99 euro, con consegna prima di Natale.

Acquista Xiaomi Mi Watch Lite su Amazon a 59,99 euro