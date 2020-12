Natale è ormai alle porte ma vi manca ancora qualche regalo per gli amici tecnologici? Oppure volete togliervi un piccolo sfizio senza spendere una cifra esagerata, visti i tempi di magra che stiamo attraversando? Abbiamo pensato a tutti voi con i gadget più interessanti da regalare e regalarsi per Natale.

Abbiamo fissato un tetto a 50 euro, con un gadget bonus che potete trovare, a seconda del periodo, a un prezzo leggermente superiore, ma che a nostro avviso resta decisamente molto valido. Eccovi dunque le nostre proposte per un’idea regalo che sicuramente farà felici gli amanti della tecnologia senza per questo svuotarvi le tasche.

I migliori gadget tech sotto i 50 euro

Speaker Xiaomi Bluetooth con ricarica wireless

È un gadget davvero particolare che a prima vista sembra un classico speaker. La presenza di un supporto nella parte frontale ne svela però la doppia anima. Oltre a integrare due speaker da 5 watt e un radiatore a due livelli per i bassi, in grado di erogare una discreta potenza senza risultare troppo esagerato, questo prodotto Xiaomi offre anche la funzione di basetta di ricarica wireless.

E lo fa come sempre al top, visto che può erogare fino a 30 watt e risulta perfetto per ricaricare rapidamente qualsiasi smartphone dotato di questa tecnologia. Ci potete ricaricare un iPhone, ma anche ovviamente alcuni top di gamma Xiaomi come Mi 9 e Mi 10, molti dispositivi Samsung e più in generale tutti quelli dotati di ricarica wireless.

Nella parte superiore sono presenti i controlli per il volume, un indicatore per la connessione Bluetooth, utilizzata per collegarsi al vostro smartphone, ma anche al PC se volete utilizzarlo nella vostra postazione di lavoro, e un modulo NFC per accoppiare in pochi istanti il vostro smartphone. E non manca un microfono per chiamate in vivavoce e a mani libere, perfetto per le chiamate di lavoro.

Potete acquistarlo su TomTop a 59,49 euro, ma lo trovate spesso in promozione sotto i 50 euro. Potete anche leggere la nostra recensione completa.

Wowstick F1 Pro

È lo strumento che non può mancare nei cassetti di un qualsiasi appassionato di tecnologia, soprattutto di quelli più smanettoni che smontano i propri dispositivi per ripararli o aggiornarli.

Nella confezione di vendita oltre alla basetta per appoggiarlo e a un tappetino per tenere in ordine le viti, trovare ben 64 inserti, che vi permetteranno di aprire qualsiasi computer, smartphone, tablet, notebook o dispositivo chiuso da viti. Non è indicato per i lavori più complicati o per viti troppo grandi, visto che si configura soprattutto come cacciavite di precisione.

la custodia per il trasporto è comoda e resta chiusa grazie a una serie di magneti. Peccato solo per la presenza di due slot, che costringono a trasportare separatamente un contenitore di inserti o il cacciavite stesso. Se avesse avuto tre slot sarebbe stato perfetto. Si ricarica con un connettore posto sulla parte superiore del dispositivo.

È disponibile su Amazon a 39,99 euro, mentre qui trovate la nostra recensione.

Amazfit Band 5/ Xiaomi Mi Band 5

Molto simili fra di loro, queste due smartband sono le migliori disponibili sul mercato in questa fascia di prezzo. Ne abbiamo parlato recentemente in un confronto che vi consigliamo di guardare per capire quale faccia al caso vostro.

Le funzioni sono molto simili, sono dei fitness tracker (manca solo il GPS) in grado di conteggiare passi, distanza percorsa, calorie consumate, ovviamente il battito cardiaco e ricevono le notifiche dallo smartphone. La soluzione di Amazfit offre anche la misurazione SpO2, per scoprire l’ossigenazione del sangue, e un microfono per interagire con Alexa, che trovate integrato.

Xiaomi Mi Band 5 si trova stabilmente sotto i 35 su Amazon

Amazfit Band 5 è in vendita su Amazon a poco più di 35 euro

Amazon Echo

Durante queste festività, anomale più che mai vista l’impossibilità di incontrare tutti i parenti, una soluzione Echi di Amazon è perfetta per restare in collegamento con la famiglia. Si parte dal nuovissimo Echo di quarta generazione, dalla forma sferica, che ben si adatta a qualsiasi ambiente.

Dispone solamente dello speaker per cui potrete fare delle chiamate audio con amici e parenti, ma potrete utilizzarlo anche per interagire con Alexa, ottenere risposte e controllare i dispositivi della casa intelligente.

Se invece volete fare qualche video chiamata, vi consigliamo Amazon Echo Show 5, attualmente in promozione a un ottimo prezzo, con schermo da 5 pollici sufficiente per vedere anche i vostri cari. Potete regalarlo a qualche amico lontano per sentirvi in questi giorni, ma anche in questo caso lo potete utilizzare per rendere più smart la vostra abitazione.

Lo schermo permette di guardare video, immagini e di avere pulsanti per il controllo della domotica e per gestire la configurazione del dispositivo.

Echo Dot di quarta generazione è in offerta a 29,99 euro su Amazon, e poterlo in azione qui.

Echo Dot Show 5 è scontato a 45 euro, ovviamente su Amazon

Lucchetto smart Xiaomi

Se avete appena acquistato una bici elettrica, approfittando del bonus mobilità, un lucchetto è indispensabile e quello che vi proponiamo oggi, prodotto da Areox ma appartenente all’ecosistema Xiaomi, è davvero unico. Oltre alla classica chiave, che qui viene utilizzata solo per emergenza, dispone di un lettore di impronte digitali per l’apertura.

La procedura di configurazione è decisamente semplice e permette di registrare diverse dita da utilizzare per lo sblocco. La batteria interna dura circa un anno e può essere ricaricata facilmente grazie alla porta USB Type-C. È un lucchetto molto robusto, pensato per resistere ai seghetti e quindi difficile da forzare.

Siamo leggermente fuori budget (53 euro) ma con queste caratteristiche è un acquisto obbligato

Tastiera Logitech K780

Chiudiamo con una tastiera multiuso, che può essere collegata a computer, tablet e smartphone, sia tramite USB che Bluetooth, con una chiavetta USB per la connettività a 2,4 GHz. Può essere abbinata a tre dispositivi e grazie agli appositi tasti è facilissimo passare dall’uno all’altro.

Dispone di tasti grandi e ben distanziati tra loro, silenziosa, con tastierino numerico e supporto per un dispositivo. Potete infatti inserire il tablet o lo smartphone nella parte frontale della tastiera, per avere un comodo leggio. È compatibile con Android, iOS, Windows e macOS, riconosce il dispositivo a cui è connessa adattando di conseguenza i tasti.

Se avete pazienza potete trovarla a un prezzo molto vantaggioso, altrimenti veleggia tra i 70 e gli 80 euro su Amazon

Questi erano dunque i gadget tech più interessanti che potete regalare o farvi regalare a Natale, ma che risultano più che validi anche per un regalo da effettuare nelle settimane o mesi successivi, per altre occasioni.