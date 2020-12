Domani sarà venerdì, 18 dicembre 2020, e questo vuol dire che ci saranno dei nuovi regali per i clienti Vodafone grazie al programma a premi Vodafone Happy Friday disponibile da qualche anno.

Premi Vodafone Happy Friday del 18 dicembre

Per la giornata di domani, Vodafone ha preparato, come ormai sta facendo da un periodo a questa parte, due regali, perciò i clienti avranno la possibilità di scegliere il premio che preferiscono. I premi proposti domani saranno:

sconto del 30% nei negozi fisici e online di Kiko Milano e uno sconto del 50% per l’acquisto di V-Pet Tracker;

attivazione dell’offerta Vodafone Infinito XMas a 9,99 euro anziché a 14,99 euro al mese.

Per riscattare il premio del Vodafone Happy Friday è sufficiente, come al solito, aprire l’applicazione My Vodafone e cliccare sul banner visualizzato all’apertura o, in alternativa, accedere al menù laterale e qui cliccare sulla voce Vodafone Happy.