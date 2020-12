Xiaomi Home, l’applicazione che permette di avere sotto controllo i tantissimi prodotti dell’ecosistema Xiaomi, ha da poco ricevuto un aggiornamento che rende più facile la gestione dei vostri dispositivi, soprattutto se ne avete parecchi suddivisi in varie stanze della casa.

Novità di Xiaomi Home 5.9.19

La novità più interessante di Xiaomi Home 5.9.19 è indubbiamente la possibilità di gestire in maniera molto più semplice le varie stanze della casa o del posto di lavoro. La scheda principale della home page è ora quella dei preferiti, e con la nuova versione potete decidere quali dispositivi visualizzare, per avere quelli più importanti sempre a portata di mano.

Se ad esempio utilizzate spesso un aspirapolvere robot, una lampada o altri dispositivi, potete limitarvi a tenerli tra i preferiti. Scorrendo a destra e sinistra avete la possibilità di scorrere tra le diverse stanze che avete aggiunto, per avere a disposizione solo i dispositivi effettivamente presenti in quell’ambiente.

Per raggiungere più velocemente le stanze potete utilizzare anche il menu che compare sul lato destro, che mostrerà un elenco delle stanze configurate con il relativo numero di dispositivi presenti.

Recentemente inoltre Xiaomi ha aggiunto la possibilità di creare rapidamente gruppi di luci, una soluzione comoda per accendere tutte le luci in una stanza, anche se in questo modo non potrete più controllare le singole luci, che non saranno nemmeno visualizzate.

Come installare Xiaomi Home 5.9.19

Potete aggiornare Xiaomi Home alla versione 5.9.19 tramite il Play Store, sul quale l’applicazione è in fase di roll out da qualche giorno. Potete utilizzare il badge sottostante per scaricare la versione più aggiornata ma nel caso non doveste vederla potete sempre utilizzare il file APK, per l’installazione manuale, scaricabile da questa pagina.