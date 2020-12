Dalla Russia arriva la notizia di uno smartphone realizzato con il primario obiettivo di essere resistente ad eventuali attacchi cibernetici grazie al sistema operativo sviluppato da Kaspersky.

A fornire qualche interessante dettaglio su tale nuovo smartphone è stato Eugene Kaspersky, capo di Kaspersky Lab, il quale ci ha tenuto a precisare che l’obiettivo principale perseguito dalla sua azienda con questo sistema operativo è stato quello di realizzare un telefono quasi impossibile da hackerare.

Cosa sappiamo di Kaspersky OS

Stando a quanto spiegato, lo smartphone in questione riceverà funzionalità limitate (prese sia da Android che da iOS), oltre ad una suite di applicazioni ed un proprio browser: il telefono non compirà attività speciali ma potrà essere considerato un device per lavorare, capace di effettuare (e ricevere) chiamate e messaggi, navigare sul Web e sfruttare alcune app base (come una calcolatrice o una sveglia).

Eugene Kaspersky ha anche reso noto che allo stato attuale l’azienda non ha programmato il lancio di uno store di applicazioni per questo nuovo sistema operativo, pur non escludendo che in futuro possa essere introdotto (con la possibilità, in seguito, di “aprire” l’OS anche ad altri store di app).

Il rilascio dei primi smartphone con a bordo Kaspersky OS è in programma per il 2021 e a realizzare tali device sarà senza dubbio un produttore cinese anche se, al momento, non vi sono informazioni sul nome di questa azienda.

Resta da capire quali siano le effettive potenzialità di smartphone di questo tipo, soprattutto in un mercato sempre più saturo e che offre tante alternative per ogni fascia di prezzo.

Senza dubbio Kaspersky OS rappresenterà una soluzione per una ristretta cerchia di utenti, ossia chi è disposto a rinunciare a parte delle comuni funzionalità offerte dai moderni smartphone in favore di una sicurezza ai massimi livelli. Saranno abbastanza per rendere lo sviluppo di questo sistema operativo conveniente dal punto di vista commerciale?