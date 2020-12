La Francia, a causa delle restrizioni dovute alla seconda ondata della pandemia da Coronavirus, per non colpire ulteriormente i commercianti dei negozi costretti alla chiusura ha deciso di rinviare di una settimana esatta il Black Friday. Oggi infatti è venerdì 4 dicembre e prende il via ufficialmente anche nell’Esagono la giornata di forti ribassi su prodotti di qualsiasi tipo.

Come mai ne parliamo? Semplicemente perché facendo parte dell’Unione Europea, possiamo vivere una sorta di secondo Black Friday portando a termine quegli acquisti che magari ci siamo persi durante la settimana scorsa. In offerta ci sono anche diversi smartphone e, seppur in alcune occasioni i prezzi risultino essere superiore ai nostri, in altri ci sono degli sconti interessanti anche per noi.

Vi ricordiamo che comprare su Amazon Francia non comporta rischi o problemi in quanto il colosso dell’e-commerce vende e spedisce anche a clienti di altre nazioni europee. L’unico neo è l’impossibilità di utilizzare l’abbonamento Prime italiano, per cui al costo del prodotto dovremo aggiungere la spedizione, ulteriori informazioni le trovate nel nostro articolo.

Le migliori offerte del Black Friday di Amazon Francia

Abbiamo spulciato in lungo e in largo le offerte Black Friday di Amazon Francia, ecco dunque le più interessanti.

Offerte smartphone:

Offerte Wearable:

Altri prodotti interessanti:

Purtroppo, pur essendoci numerose offerte sui notebook, vi sconsigliamo di acquistare dispositivi con tastiere in quanto dispongono di un layout AZERTY e non QWERTY, di conseguenza avreste difficoltà a individuare i tasti localizzando la tastiera in italiano.