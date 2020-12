Come abbiamo visto con Amazon, in Francia il Black Friday è stato rimandato di una settimana. Cosa interessa a noi, vi starete chiedendo? Ebbene alcuni rivenditori online, come Cdiscount, offrono la spedizione anche in Italia, permettendoci di sfruttare interessanti sconti sugli smartphone Android.

Le offerte Android del Black Friday Cdiscount, in “ritardo”

Le offerte del Black Friday Cdiscount sono disponibili in Francia, ma possono essere sfruttate anche dagli utenti italiani con un costo aggiuntivo per la spedizione. A livello generale si parte da una spesa di 5,99 euro per gli acquisti fino a 24,99 euro, per poi salire a 6,99 (da 25 a 49,99), 7,99 (da 50 a 99,99), 9,99 (da 100 a 199,99), 24,99 (da 200 a 499,99), 34,99 (da 500 a 799,99) e 89,99 (sopra gli 800), probabilmente per l’assicurazione.

Ecco alcune delle offerte Android più interessanti del Black Friday Cdiscount:

