Correva l’anno 2011 quando Samsung ha provato a dare un vero e proprio “scossone” al mercato della telefonia, lanciando il primo smartphone della gamma Samsung Galaxy Note con un “enorme” (per l’epoca) display da 5,3 pollici, una serie di device divenuta mitica per gli appassionati e per chi desidera sfruttare al massimo il proprio cellulare anche in ambito lavorativo.

In questi anni il mercato degli smartphone è cambiato, andando sempre più verso device con display dalle dimensioni generose e la sola feature quasi unica nel suo genere della gamma Samsung Galaxy Note è rimasta il suo pennino integrato.

Il colosso coreano ha lavorato molto per migliorare S Pen, che non può essere considerato un semplice pennino stilo ma un vero e proprio asso nella manica per chi decide di acquistare uno dei modelli della gamma Note, rendendolo così una caratteristica vincente.

Niente Samsung Galaxy Note nel 2021

Negli ultimi mesi si sono fatte sempre più insistenti le voci secondo cui nel 2021 non vi sarà una nuova generazione della serie Samsung Galaxy Note e un’ulteriore conferma arriva da quanto reso noto da Reuters che, citando alcune fonti, sostiene che la decisione del produttore di mettere fine a tale gamma sia stata presa anche a causa della crisi del mercato generata dalla pandemia di Coronavirus.

In pratica, viste le attuali difficoltà della fascia premium, il colosso coreano avrebbe scelto di puntare soltanto sulla serie Samsung Galaxy S, adatta ad una più ampia platea di utenti, sacrificando (almeno per il momento) la gamma Note, certamente più indirizzata ad un pubblico di nicchia.

A spingere Samsung in tale direzione vi sarebbe anche un’altra ragione: gli sforzi fino a questo momento riservati alla serie Samsung Galaxy Note, infatti, saranno ora dedicati ai dispositivi pieghevoli, ritenuti dall’azienda quelli che nei prossimi anni dovranno guidare il mercato degli smartphone.

Chi teme di dover rinunciare alle feature garantite da S Pen può comunque stare tranquillo: tale accessorio, infatti, dovrebbe essere supportato sia da Samsung Galaxy S21 Ultra che da alcuni dei prossimi modelli pieghevoli di Samsung.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G