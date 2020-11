Si chiama Vsmart Bee Lite ed è quello che può essere definito lo smartphone Android Go più economico mai lanciato fino a questo momento: il suo produttore, infatti, in Vietnam lo vende ad un prezzo pari, al cambio, a poco più di 20 euro.

Ricordiamo che Android Go è la piattaforma ideata dal colosso di Mountain View per essere sfruttata su smartphone entry level, dotati quindi di caratteristiche tecniche base e, proprio per tale motivo, che possano essere offerti a prezzi decisamente competitivi, così da poter essere venduti soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Ebbene, Vsmart Bee Lite pare essere destinato al Vietnam e, nel caso in cui ve lo steste già domandando, difficilmente supererà i confini del Paese asiatico.

Le caratteristiche di Vsmart Bee Lite

Trattandosi di uno smartphone Android Go, non c’è da aspettarsi miracoli per quanto riguarda la scheda tecnica ma, ad ogni modo, Vsmart Bee Lite riesce in qualche modo a difendersi, potendo contare su un display da 5,45 pollici con risoluzione FWVGA+ (pari a 480 x 960 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 215, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione via MicroSD) e una batteria da 2.550 mAh.

Ed ancora, tra le sue feature troviamo il supporto 4G e Dual SIM, la connettività Bluetooth 4.2, un modulo GPS, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una porta micro USB, una fotocamera posteriore da 5 megapixel con flash ed una frontale da 2 megapixel, una scocca interamente realizzata in plastica (sarà disponibile in nero e in blu).

Dal punto di vista software, lo smartphone arriva sul mercato con Android 10 (ovviamente in versione Go Edition) ed al momento non vi sono informazioni sull’eventuale possibilità che venga aggiornato alla successiva release del sistema operativo mobile di Google.

In pratica, uno smartphone per le sole operazioni base, come controllare una mail, effettuare o ricevere chiamate, inviare e ricevere messaggi o usare le mappe, funzionalità che potrebbero essere più che sufficienti per una gran parte di utenti.