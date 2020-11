UMIDIGI X è la dimostrazione che non serve spendere cifre esagerate per avere uno smartphone completo, ricco di funzioni e dall’aspetto avveniristico. E con la promozione che vi segnaliamo oggi, disponibile su TomTop, potete averlo a un prezzo davvero niente male.

Si parte da uno schermo AMOLED da 6,35 pollici, con risoluzione HD} (720 x 1548), notch a goccia nella parte superiore ma, soprattutto, lettore di impronte digitali integrato. È una soluzione molto comoda che solitamente non trova posto in questa fascia di prezzo.

Anche sotto la scocca le cose sono molto valide, a partire dal SoC MediaTek Helio P60, con CPU octa core, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 256 GB. Niente male la connettività, con il supporto alle reti 4G/LTE, inclusa la banda 20 che risulta molto importante nel nostro Paese.

Troviamo inoltre Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac dual band, dual SIM, GPS, connettore da 3,5 mm, USB Type-C con supporto OTG e la tecnologia NFC con supporto a Google Pay, per i pagamenti in mobilità. Niente da ridire sull’autonomia, grazie ala capiente batteria da 4.150 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18 watt.

E anche il comparto fotografico si difende bene, con un sensore principale da 48 megapixel (f/1,79) affiancato da un sensore ultra grandangolare (120 gradi) da 8 megapixel e da un sensore da 5 megapixel per la profondità di campo e i ritratti. Nella parte frontale invece trova posto un sensore da 16 megapixel assistito, come quelli posteriori, dall’intelligenza artificiale.

Nella confezione di vendita, oltre allo smartphone, trovano posto una cover protettiva, una pellicola (pre applicata), l’alimentatore con cavo USB Type-C e lo strumento per la rimozione della SIM. Due le colorazioni tra cui scegliere, Breathing Crystal e la bellissima Flame Black, davvero unica nel suo genere.

Potete acquistare UMIDIGI X a 127,49 euro, con spese di spedizione incluse e la certezza di non pagare dazi doganali né tasse di importazione, utilizzando il link sottostante.

Vi ricordiamo inoltre che in questi giorni sta andando in scena il Black Friday di TomTop, con migliaia di prodotti in promozione a prezzi folli.

