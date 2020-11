È ufficialmente iniziata la settimana del Black Friday che culminerà con l’evento di venerdì 217 novembre e avrà uno strascico fino al 30 novembre, quando il Cyber Monday chiuderà un mese di novembre all’insegna delle offerte pazze.

Tra i tanti brand che hanno lanciato numerose promozioni troviamo ANKER, che offre parecchie opportunità di risparmio attraverso i “Deals of the Day” di Amazon, con offerte valide fino al 30 novembre. Abbiamo selezionato alcune delle più interessanti e ve le proponiamo, mentre per le altre vi rimandiamo al nostro canale Telegram, ricco di offerte e codici sconto, di cui trovate il link a fine articolo.

Queste erano dunque alcune delle offerte ANKER per la settimana del Black Friday. Potete trovare numerose altre offerte del famoso brand di accessori e dispositivi audio/video sul nostro canale Telegram, che questa settimana sarà davvero ricco di proposte e offerte.

Migliori offerte Tech