Dalla partnership annunciata nelle scorse ore dall’NFC Forum e dalla Universal Stylus Initiative (USI) potrebbero arrivare importanti novità per gli utenti mobile ed in particolare per una parte di essi: al centro di tale accordo, infatti, vi è la realizzazione di un sistema che consenta ai dispositivi mobile di caricare i pennini stilo in modalità wireless.

In sostanza, in virtù di questa collaborazione i produttori hardware avranno la possibilità di integrare la nuova Wireless Charging Specification (WLC) dell’NFC Forum nei propri prodotti conformi agli standard USI, mettendo così a disposizione degli utenti un sistema di ricarica dell’accessorio decisamente più semplice quando sono in movimento.

Come funziona il sistema ideato dall’NFC Forum

L’NFC Forum ha presentato il suo standard WLC all’inizio di quest’anno, spiegando i vantaggi della ricarica tramite Near Field Communications (NFC), come la possibilità di avere più spazio per altri componenti, comprese batterie più grandi (se la ricarica wireless tradizionale richiede bobine dedicate, utilizzando questa nuova soluzione i produttori non devono più preoccuparsi di inserire tali componenti, potendo così sfruttare lo spazio per integrare altro hardware).

L’unico limite del sistema ideato dall’NFC Forum è quello relativo alla potenza massima di output, pari a 1 W: se per i pennini stilo, che solitamente hanno batterie piccole, questo non è un grosso problema, diverso è il discorso per tutti quegli altri device con batterie più grandi, come gli smartwatch o le smartband, che avrebbero potuto sfruttare questa soluzione di ricarica.

Il WLC dell’NFC Forum utilizza la frequenza di base di 13,56 MHz e sfrutta il collegamento di comunicazione NFC per controllare il trasferimento dell’energia. Il sistema ha due modalità di ricarica, quella statica (che utilizza l’intensità del campo di radiofrequenza standard e fornisce un livello di potenza costante) e quella negoziata (che utilizza un campo RF più elevato che supporta quattro classi di trasferimento di potenza di 250, 500, 750 e 1000 milliwatt).

Al momento non è chiaro quali nuovi dispositivi includeranno lo standard WLC dell’NFC Forum.

