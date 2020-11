Pokémon GO, il famosissimo gioco free-to-play per Android e iOS sviluppato da Niantic sulle orme di Ingress, si prepara ad una grandissima rivoluzione presto in arrivo per tutti gli utenti. Dall’uscita nel 2016, il gioco ha subito molte, ma tutto sommato piccole, trasformazioni. Stavolta Niantic ha però fatto le cose in grande: dai comunicati rilasciati oggi sulla pagina ufficiale di Pokémon GO, sono trapelate infatti numerosissime informazioni riguardo le modifiche che presto l’azienda apporterà al gioco.

Introduzione alle stagioni, nuovi livelli e numerose novità per Pokémon GO

Se nel corso del mese di Ottobre alcuni utenti hanno dovuto dire addio a Pokémon Go per alcuni vecchi dispositivi, per garantire a tutti un’esperienza di gioco migliorata in vista dei futuri aggiornamenti, a partire dal 30 Novembre Pokémon GO subirà ingenti modifiche: GO Beyond è il nome che Niantic ha dato a questo major update, il quale vedrà l’introduzione di 10 nuovi livelli oltre il livello 40 che attualmente era il massimo raggiungibile da ciascun utente, raggiungendo quindi quota 50. L’azienda rassicura però i nuovi giocatori e quelli meno assidui che raggiungere i propri amici verso i livelli più alti sarà più facile che mai, grazie al fatto che accumulare PE, in particolare nei prossimi giorni sarà meno faticoso. Molte, infatti, sono le azioni che vedranno raddoppiati i PE accumulabili, mentre altre vedranno una modifica consistente con buona probabilità in un aumento di PE.

Accumulare più PE sarà più facile, aumentare di livello più divertente.

A partire dalla data odierna, inoltre, parte l’evento 12 giorni di amicizia. Tale evento di carattere mondiale, con durata fino al 30 novembre, offrirà ai player la possibilità di aumentare più rapidamente i livelli di amicizia, vedrà incrementati i pacchi amicizia apribili quotidianamente ed ottenere più PE completando raid. Più nello specifico, come riportato nel comunicato di oggi sul sito ufficiale:

I livelli di amicizia aumenteranno più rapidamente del normale aprendo pacchi amicizia, scambiando Pokémon o combattendo insieme in raid, Palestre o sfide Allenatore.

Potrete ricevere un attacco potenziato quando combatterete nei raid con i vostri amici. Procuratevi un biglietto raid da remoto nel negozio per partecipare ai raid con gli amici indipendentemente da dove vi troviate.

Otterrete più PE completando i raid.

Potrete aprire più pacchi amicizia ogni giorno.

Con l’introduzione dei nuovi livelli, i PE accumulati in precedenza non andranno persi. Sarà quindi possibile, per una buona fetta di utenti che giocano con assiduità, raggiungere facilmente il livello 41 quasi subito. Non basteranno però i soli PE per aumentare di livello: Niantic ha infatti introdotto una sorta di “missioni” da completare, oltre al semplice accumulo di PE, che saranno necessarie per passare al livello successivo, come schiudere un determinato numero di uova o catturare un determinato numero o specifiche tipologie di pokémon e così via. Tutti i giocatori che raggiungeranno il livello 40 entro il 31 Dicembre 2020 riceveranno, inoltre, gratuitamente il cappello Gyarados, da poter equipaggiare sul proprio avatar.

Pokémon GO si arricchisce coi pokémon della regione di Kalos.

Tra le tantissime novità nell’elenco, c’è anche l’introduzione di nuovi pokémon. Fino a questo momento, nel gioco potevamo incontrare pokémon appartenenti alle regioni di Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh e Unima. A queste, si aggiungeranno a partire dal 2 Dicembre i pokémon della regione di Kalos, che stando sempre al comunicato ufficiale i nuovi pokémon appariranno con maggior frequenza fino all’8 Dicembre. Nel caso di evoluzioni di pokémon già presenti in gioco, essi potranno essere ottenuti anche da evoluzioni, così come sarà possibile ottenerli facendo schiudere le uova. Di seguito, un elenco non esaustivo di alcuni tra quelli che saranno introdotti:

Chespin

Quilladin

Chesnaught

Fennekin

Braixen

Delphox

Froakie

Frogadier

Greninja

Bunnelby

Diggersby

Fletchling

Fletchinder

Talonflame

Litleo

Pyroar

Klefki (solo in Francia)

Niantic introduce le Stagioni, conterà anche da che emisfero giocate

Tra le più interessanti feature presto presenti in gioco, c’è anche un’interessantissima novità: le Stagioni, che gli autori hanno descritto come una nuova esperienza per gli eventi nel gioco. Con data di inizio fissata per il prossimo 1 Dicembre, avrà infatti inizio la prima Stagione, che prenderà il nome di Stagione delle Feste. Più in generale, esse avranno una durata trimestrale, influiranno sul formato degli eventi Lega Lotte GO che, a tal proposito vedranno i livelli incrementati da 10 a 24 con l’introduzione di nuovi badge tra i livelli 1 e 4. Sarà possibile incontrare pokémon differenti a seconda della stagione e dell’emisfero di provenienza, ad esempio durante la prima stagione sarà più facile incontrare pokémon legati all’inverno nell’emisfero settentrionale, mentre quelli legati all’estate saranno più comuni in quello meridionale. Le Stagioni influiranno, tra l’altro, su tutti gli eventi di gioco e sulla possibilità di trovare determinati tipi di pokémon, che risulteranno molto più comuni in una stagione piuttosto che nelle successive, aumentando la difficoltà complessiva per ciascun utente nel trovarli e catturarli tutti, ma dando anche la possibilità di trovare pokémon generalmente più rari in una specifica stagione e, perché no, in un determinato angolo del mondo.

L’Australia scelta per l’anteprima mondiale per testare il nuovo avanzamento di livello

Per il momento, saranno soltanto alcuni giocatori australiani di livello 40 ad avere un assaggio in anteprima mondiale del nuovo metodo di avanzamento di livello. Oltre che per risolvere eventuali bug prima che il sistema venga esteso su scala mondiale, tutti gli utenti che riusciranno a raggiungere il livello 41 entro il primo periodo di test saranno sottoposti ad un questionario, utile a Niantic per effettuare gli ultimi perfezionamenti.

Non manca, tra tutti questi cambiamenti, un alone di mistero che avvolge un evento mondiale al termine della prima stagione, riportato esplicitamente in uno dei comunicati della data odierna, ma del quale non è stata data alcuna notizia aggiuntiva.