E alla fine anche Citizen, brand di orologi conosciuto in tutto il mondo, decide che è il tempo di sbarcare all’interno del mondo dei wearable con il suo primo smartwatch: CZ Smart.

Design e specifiche Citizen CZ Smart

Il design di Citizen CZ Smart ricalca perfettamente la linea degli orologi maschili da polso con un carattere deciso e mascolino, merito anche di una cassa in acciaio inossidabile da 46 mm ed una corona circolare in cui sono inseriti tre tasti fisici (di cui uno è una corona ruotante) per controllare il sistema operativo.

Parlando proprio di OS, Citizen CZ Smart si affida a Wear OS di Google e quindi alla grande mole di applicazioni e servizi offerti dalla piattaforma del colosso di Mountain View. Frontalmente è inserito un display AMOLED da 1.28 pollici con risoluzione da 416 x 416 pixel e protetto da un vetro Gorilla Glass 3.

Internamente troviamo invece il classico processore Qualcomm Snapdragon Wear 3100, ma purtroppo non abbiamo informazioni per quanto riguarda la quantità di RAM e di storage interno a disposizione. È inoltre disponibile il sensore HR per il battito cardiaco così come le funzioni per tracciare alcune attività fisiche.

Prezzo e disponibilità Citizen CZ Smart

Citizen CZ Smart è disponibile in pre-ordine al prezzo di 395 dollari, circa 332 euro al cambio, con tre differenti cinturini: due in silicone ed uno a maglia in acciaio. Non ci sono informazioni per quanto riguarda la disponibilità per il nostro Paese.