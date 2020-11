Vodafone prosegue le sue offerte con i piani Vodafone Special 50 e 100 Digital Edition, che offrono minuti ed SMS illimitati e rispettivamente, come si evince anche dal nome, 50 e 100 Giga di traffico internet incluso.

Vodafone Special 50 e 100 Digital Edition, attivazione gratuita e tariffe inferiori ai 10 euro al mese

Per usufruire delle offerte in questione, è necessario perfezionare il contratto direttamente dalla pagina dedicata, selezionando il proprio operatore telefonico e poi sul pulsante “Scopri l’offerta dedicata a te”. In particolare, le due offerte sopracitate sono accessibili al prezzo di 7 euro per la Special 50 Digital Edition e 9,99 per la Special 100 Digital Edition a chi proviene da operatori virtuali quali Iliad, Fastweb, Poste Mobile. Queste specifiche offerte prevedono inoltre attivazione e spedizione gratuite. Infine, solo per la Vodafone Special 100 Digital Edition, è previsto il prezzo bloccato per 24 mesi, il che vuol dire che nell’arco dei successivi 24 mesi non incorreremo in aumenti, spesso praticati da molte compagnie telefoniche.

Anche per chi proviene da Kena e Coop Mobile è prevista un’offerta: Vodafone Special Minuti 50 Giga a 9,90 euro, che offre 50 Giga e minuti illimitati, oltre ad un costo di attivazione di 12,10 euro. Occhio però, come potete notare quest’offerta non prevede SMS che, inevitabilmente, saranno tutti a pagamento e più nello specifico al costo di 29 centesimi, nel caso la vostra SIM disponga del piano tariffario base Vodafone 25, attivo di predefinito su tutte le nuove SIM. Se quindi vi capita, anche sporadicamente, di mandare SMS, tenete in considerazione le spese extra, che potrebbero portarvi ad un aumento dei costi non indifferente.

Concludono la lista gli operatori Wind, TIM, Tre e Ho Mobile per i quali non è prevista alcuna promozione specifica, ma che possono attivare Vodafone Red in offerta a 18,99 euro solo nel caso di attivazione con SmartPay, ovvero attivando il pagamento ricorrente tramite carta di credito o conto corrente, altrimenti l’offerta avrà un costo di 24,99. Ricordiamo che Vodafone Red offre minuti ed SMS illimitati su tutte le numerazioni nazionali, minuti illimitati verso tutti i Paesi dell’Unione Europea, Giga illimitati sulle app di messaggistica, mappe, social e musica e fino a 40 Giga di traffico internet incluso.

Ricordiamo che tutte le offerte Special sono compatibili con l’offerta Giga Family, che prevede un aumento de Giga della propria offerta a 150, 170 o addirittura 200 nel caso in cui si disponga anche della linea fissa di Vodafone e si scelga di pagare la fattura della propria SIM assieme alla fattura della linea fissa.

Gli operatori fisici verso una concorrenza più spietata agli operatori virtuali

Nell’oceano di offerte ad oggi disponibili da parte di tutti gli operatori, in particolare quelli virtuali, anche gli operatori fisici stanno cercando di accalappiare clienti con offerte più vantaggiose. Ovviamente i pro ed i contro vanno valutati caso per caso: se Vodafone è notoriamente una tra le migliori reti in termini di copertura su tutto il territorio nazionale, non di rado sono capitati casi in cui i clienti si sono visti aumentare da un giorno all’altro il costo della propria tariffa. D’altro canto alcuni operatori come Iliad non offrono una copertura eccellente, ma offerte pur sempre assai vantaggiose e soprattutto la garanzia di un prezzo bloccato per sempre. Un discorso a parte andrebbe fatto per operatori virtuali quali ad esempio Ho Mobile, che prevede offerte al momento tra le più vantaggiose sul mercato, si aggancia a Vodafone e che quindi ha una copertura pur sempre eccellente ma una velocità di connessione ridotta a 30Mbps, più che sufficienti per la maggior parte degli utilizzi da smartphone. Ho Mobile non dà però alcuna garanzia sul prezzo bloccato, per cui, anche se fino ad ora non è mai capitato che l’operatore telefonico abbia aumentato i costi delle proprie offerte, bisogna tenere in conto che potrebbe succedere.

È quindi lo specifico utente a dover scegliere se preferire un’offerta di una rete che gli garantisca una copertura eccellente ma che un domani potrebbe risultare meno conveniente, oppure un’offerta con prezzo bloccato nel tempo, ma questa resta una scelta del tutto personale e che cambia in base alle necessità delle singole persone.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche