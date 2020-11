Il 2020 si avvicina alla conclusione ed i riflettori del mondo mobile iniziano ad essere indirizzati sugli smartphone più attesi tra quelli che saranno lanciati nel corso del prossimo anno, tra i quali un posto di rilievo spetta senza dubbio a Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro.

Ricordiamo che la nuova serie top di gamma di Xiaomi dovrebbe essere presentata ufficialmente all’inizio del 2021 e fare esordire in Cina il processore Qualcomm Snapdragon 875 (CPU che sarà annunciata ufficialmente martedì 1 dicembre in occasione dello Snapdragon 2020 Technology Summit).

La prima foto dal vivo di Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro

Nelle scorse ore un contributo a chi attende con impazienza i nuovi smartphone top di gamma di Xiaomi è arrivato da Digital Chat Station, che ha pubblicato su Twitter quella che potrebbe essere la prima foto dal vivo di Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Il leaker accompagna la foto con un messaggio che sembra suggerire che la presentazione dei nuovi device di punta del colosso cinese potrebbe aver luogo già entro la fine dell’anno, in anticipo rispetto a quanto previsto sino a questo momento.

Stando a quanto è possibile desumere da tale foto, Xiaomi Mi 11 dovrebbe essere dotato di uno schermo piatto mentre per la variante Pro il colosso cinese avrebbe deciso di puntare su un display curvato ai lati mentre entrambi i device presentano una fotocamera frontale posizionata al centro in alto in un foro sullo schermo.

Tra le feature della nuova serie di punta di Xiaomi vi dovrebbero essere un comparto fotografico migliorato (in particolare grazie ad un nuovo sensore ultra grandangolare), una batteria da 4.900 mAh con velocità di ricarica più elevata e un display con risoluzione QHD+ e refresh rate più elevato rispetto alla precedente generazione.

Ed a conferma della sempre più vicina presentazione della serie Xiaomi Mi 11, dalla Cina arriva la notizia della rimozione di Xiaomi Mi 10 Pro dagli store ufficiali: in pratica, sembra essere arrivato il momento di fare spazio ai nuovi telefoni.