Al giorno d’oggi gli smartphone sono spesso muniti di batterie da 4-5000 mAh e di tecnologie in grado di offrire ore di autonomia aggiuntive tramite specifiche modalità di risparmio energetico. Malgrado ciò, però, alcune volte si ha necessità di collegare il caro e buon vecchio power bank per continuare ad utilizzare il proprio smartphone quando si è lontani dalla presa di corrente.

Modulare e adatta ad ogni smartphone

Mophie è una delle aziende più apprezzate nel campo degli accessori per dispositivi mobile, ed in queste ore lancia un nuovo prodotto: Mophie Juice Pack Connect. Si tratta di un particolare power bank che, tramite una clip, permette all’utente di agganciare il battery pack sul retro del proprio smartphone per continuare a caricarlo in modalità wireless.

Completamente compatibile con gli ultimi modelli di iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy e praticamente ogni smartphone munito di supporto allo standard di ricarica wireless Qi, Mophie Juice Pack Connect è un battery pack modulare munito di una batteria interna da 5000 mAh. L’aspetto modulare è decisamente interessante, soprattutto perché permette agli utenti di rimuovere e aggiungere a piacimento un nuovo Mophie Juice Pack Connect e continuare a ricercare il proprio smartphone.

Mophie Juice Pack Connect non è ancora disponibile sullo store europeo ma viene commercializzato in USA a 79.95 dollari, circa 67 euro, nella sola colorazione nera.

