UMIDIGI celebra il suo nono compleanno con una vendita lampo, che si terrà il 16 e 17 ottobre. Protagonisti saranno tutti gli smartphone del brand cinese, a partire dai recenti UMIDIGI Bison e UMIDIGI A9 Pro, che saranno scontati fino al 50% per l’occasione.

Per i due smartphone si tratta del debutto sui mercati globali, e grazie allo store ufficiale su AliExpress potranno essere vostri a un prezzo davvero allettante. UMIDIGI Bison, che durante l’evento potrà essere acquistato a 149,99 dollari (circa 135 euro al cambio attuale), è un rugged phone di qualità, grazie a una quadrupla fotocamera posteriore in cui spicca il sensore principale da 48 megapixel, con ultra grandangolare e lenti accessorie.

Non manca la potenza allo smartphone, grazie a un Helio P60 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con un sistema di raffreddamento a liquido che garantisce sempre le massime prestazioni disponibili. E i primi 500 acquirenti di UMIDIGI Bison riceveranno in omaggio lo smartwatch UMIDIGI UWatch 2S, un’occasione da non perdere.

Ottimo anche il prezzo di UMIDIGI A9 Pro, in vendita a 119,99 dollari (108 euro al cambio) e che lancia il guanto di sfiga a Samsung Galaxy A31. È dotato di uno schermo FullHD+ da 6,3 pollici, quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel (32 megapixel per il modello 4-64 GB).

Sotto alla scocca troviamo un Helio P60 con 4-64 GB o 6-128 GB di memoria, batteria da 4.150 mAh e termometro a infrarossi, per misurare la temperatura corporea in qualsiasi momento. E per i primi 1.000 acquirenti ci sono altri 10 dollari di sconto utilizzando il codice UMA9PRO.

Ecco i modelli che potrete trovare in promozione su AliExpress dal 16 al 17 ottobre, con il prezzo scontato e quello originale:

