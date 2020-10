Nacon è una realtà ben conosciuta in Europa all’interno dell’ambiente gaming, soprattutto per gli accessori come i controller per console spesso utilizzati anche in contesti professionali e competitivi. In queste ore l’azienda svela alcune novità per gli smartphone Android e per le nuove console Xbox.

Nuovi pad per il gaming su Android

Nacon MG-X e Nacon MG-X Pro sono i nuovi controller compatibili con Microsoft Xbox Cloud per gli smartphone Android. Com’è possibile notare dalle immagini qui di seguito, si tratta di due gamepad muniti di un design differente ed evidentemente indicati per giocatori con ambizioni diverse. Nacon MG-X è un controller classico e compatto, con un design che premia la portabilità; Nacon MG-X Pro è invece una versione molto simile al controller Revolution X (ne parliamo poco più giù) con un design più professionale e indicato a sessioni di gioco più impegnative.

Altri controller

Assieme ai nuovi controller indirizzati agli smartphone Android, la compagnia ha svelato anche alcune novità per quanto riguarda il gaming sulle nuove console di Microsoft e anche su PC. I giocatori di alto livello che sono alla ricerca di soluzioni premium, possono trovare in Nacon Revolution X la soluzione adatta alle proprie esigenze. Oltre ad integrare funzioni aggiuntive proprie di Xbox Series X e S come ad esempio il tasto Share, il pad Revolution X è completamente configurabile, dispone di molti accessori, grilletti e pesi aggiuntivi, custodia di trasporto e molto altro.

Se Revolution X non rappresenta il pad per voi, forse il controller Nacon Pro Compact può fare al caso vostro. Oltre ad offrire due varianti cromatiche – nera e bianca -, il controller è leggermente più compatto del modello sopracitato pur mantenendo alcune caratteristiche avanzate con i tasti programmabili e la sensibilità dei grilletti.

Le novità svelate in queste ore saranno disponibili a partire dall’inizio del 2021, ma purtroppo non abbiamo informazioni circa il prezzo di lancio.