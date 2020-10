Novembre sarà il mese più importante per Blackview, produttore cinese affermato nel campo dei rugged phone, che si appresta a lanciare tramite Indiegogo una novità assoluta a livello mondiale.

Si tratta di Blackview BL6000 Pro, il primo rugged phone 5G al mondo che garantisce una elevata velocità di trasmissione anche a chi necessita di uno smartphone resistente a urti e maltrattamenti. Al momento sono poche le informazioni a disposizione, ma sappiamo che lo smartphone avrà certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Questo significa che potrà sopravvivere a immersioni prolungate nei liquidi, e che sarà in grado di reggere a urti, cadute e temperature non sempre agevoli. In particolare dovremmo ritrovare le funzioni che permettono allo smartphone di funzionare anche a temperature estremamente basse, con un set basilare di funzioni.

Il design dovrebbe essere di tipo full screen, con una soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale. Non aspettatevi cornici particolarmente sottili, soprattutto quella superiore e quella inferiore, visto che dovranno essere in grado di proteggere adeguatamente lo schermo. La scheda tecnica è stata in parte delineata, e per i dettagli completi vi rimandiamo alla pagina di anteprima su Indiegogo che trovate linkata a fine articolo.

Blackview BL6000 Pro utilizzerà un SoC MediaTek Dimensity 800, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il chip include un modem 5G che garantisce connettività SA/NSA con velocità di download superiori a 2 Gbp/s. È presente inoltre il supporto alle bande globali per quanto riguarda le reti 4G/LTE, al fine di garantire una perfetta ricezione telefonica in tutto il mondo.

Curato anche il comparto fotografico, con una tripla fotocamera posteriore nella quale spiccherà un sensore da 48 megapixel, assistito dall’immancabile intelligenza artificiale. Al momento non è ancora stato comunicato il prezzo iniziale di vendita ma potete ottenere un prezzo Super Early Bird registrandovi alla pagina Indiegogo utilizzando il vostro indirizzo email.

