Nonostante WhatsApp consenta di effettuare il backup delle chat e dei contenuti multimediali, non è semplice accedere alle singole chat, trasferire i propri dati verso uno smartphone con sistema operativo diverso o effettuare un ripristino anche selettivo.

Certo, WhatsApp si appoggia a Google Drive ma sono molti gli utenti che hanno scelto di non appoggiarsi ai servizi Google, e il numero è in costante aumento a causa delle limitazioni che impediscono a Huawei di offrire i GMS ai propri utenti. Ecco che una soluzione come Wondershare MobileTrans che rende tutto decisamente più facile.

MobileTrans è un’applicazione desktop, che funziona su Windows e macOS, scaricata da oltre 50 milioni di utenti che ne hanno sfruttato le funzioni per trasferire i dati di WhatsApp, ma anche di altre applicazioni di messaggistica istantanea, tra i propri dispositivi. Il tutto con pochi click, attraverso una procedura guidata davvero esaustiva., che funziona anche con WhatsApp Business.

Il pezzo forte dell’applicazione è WhatsApp Transfer, che permette di effettuare il trasferimento diretto tra smartphone con Android e iOS, in qualsiasi modalità (Android-Android, Android-iOS, iOS-Android o iOS-iOS), il backup sul proprio PC o il ripristino di backup effettuati in precedenza.

Una volta avviato il programma è sufficiente collegare al PC o al Mac i due smartphone, selezionando quale deve essere considerato la sorgente e quale la destinazione. La procedura è davvero ben realizzata e vi guida nei vari passaggi necessari, per evitare la perdita di dati o l’esecuzione di passaggi sbagliati.

Sono infatti presenti alcuni passaggi che se non eseguiti nel modo corretto, quello indicato dalla procedura, potrebbero farvi perdere il backup, cosa che non è mai accaduta nei nostri numerosi test seguendo scrupolosamente le indicazioni a video. Ricordiamo che durante il trasferimento da un dispositivo all’altro sarà necessario riattivare WhatsApp per alcune volte, seguendo la procedura tradizionale.

La procedura da noi testata, e ben documentata anche sul sito ufficiale, è relativa alla versione classica di WhatsApp ma Wondershare ha aggiunto il supporto anche a WhatsApp Business, offrendo la possibilità agli acquirenti di MobileTrans di ottenere gratuitamente l’aggiornamento che permette di utilizzare anche la versione di WhatsApp dedicata alle attività commerciali.

Se il trasferimento delle chat e dei file di WhatsApp tra smartphone Android può avvenire anche sfruttando Google Drive, se avete deciso di passare a iPhone vi starete chiedendo come trasferire i dati da Android a iPhone. Esistono diversi metodi, tutti però particolarmente complicati, sicuramente più della procedura di MobileTrans.

Anche in questo caso è necessario seguire pedissequamente la procedura, che in pochi minuti vi permette di spostare chat, foto e video dallo smartphone Android al nuovo iPhone. Anche in questo caso abbiamo testato la procedura, che ha richiesto circa 15 minuti, la maggior parte dei quali necessari per trasferire i dati, visto che la procedura si completa in pochissimi minuti.

Al termine avrete chat e contenuti multimediali sul vostro iPhone, senza che sia andato perso alcun messaggio e senza grattacapi da affrontare. Ricordiamo che allo stesso modo è possibile effettuare il passaggio inverso, portando i dati di WhatsApp da iOS ad Android, operazione che risulterebbe particolarmente complicata con altri metodi.

Anche in questo caso Wondershare ha preparato una documentazione completa che vi consigliamo di consultare per chiarirvi le idee qualora foste alla ricerca di altre soluzioni.

Le comodità, si sa, hanno ovviamente un costo e Wondershare non è gratuito. Tuttavia il costo è contenuto e vi eviterà grattacapi, mal di testa e la certezza di trasferire tutti i contenuti senza alcuna difficoltà, visto che non servono particolari competenze tecniche.

WhatsApp Transfer per Windows costa 29,95 dollari all’anno mentre la versione completa di MobileTrans costa 39,95 dollari. La versione macOS costa esattamente 10 dollari in più, 39,95 dollari per WhatsApp Transfer e 49,95 dollari per la versione completa.

Informazione Pubblicitaria