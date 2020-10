Vodafone ha deciso di rinnovare la propria offerta Shake it Fun destinata agli under 25, in scadenza domenica 4 ottobre. Attualmente l’offerta ha un costo mensile di 9,99 euro ma a partire dal 5 ottobre, salvo ripensamenti dell’ultimo minuti, arriverà una versione rivisitata dell’offerta con un costo aumentato ma con alcune novità.

Vodafone Shake It Fun offrirà, al costo di 11,99 euro al mese, chiamate e SMS senza limiti in Italia e 20 GB di traffico Internet utilizzando l’addebito sul credito residuo. Se invece il cliente sceglierà l’addebito con Smart Pay, che prevede il pagamento automatico su carta di credito o SDD, il traffico Internet sarà raddoppiato arrivando quindi a 40 GB.

Nel pacchetto sono inclusi anche un abbonamento gratuito a Tidal Premium per 6 mesi e la possibilità di utilizzare chat, social, musica e Vodafone Power Gaming in modo illimitato. Con la nuova versione sarà incluso anche Vodafone Pass Smart Meeting per tre mesi, con disattivazione automatica al termine del periodo di validità.

In questo modo sarà possibile avere traffico illimitato per le principali app di videoconferenza come Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool e Slack. Vodafone Power Gaming, che attualmente permette di giocare ad Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Dead Rivals, Elvenar, Forge of Empires, Hay Day, Pokémon GO e Warlords of Aternum senza consumare i GB del bundle, da lunedì 5 ottobre includerà anche Call of Duty Mobile.

Cambia infine il costo di attivazione che sale dai 5 euro della versione attuale a 6,99 euro, a cui si dovrà sommare il costo per l’acquisto della nuova SIM, pari a 10 euro con 5 euro di traffico incluso.