Google ha di fatto confermato quanto vi avevamo anticipato un paio di giorni fa, aggiornando le politiche relative alle commissioni sugli acquisti in-app sul Play Store. Novità anche per YouTube Music, che si arricchisce con una nuova selezione di playlist quotidiane.

Acquisti in-app sul Play Store

Con un post pubblicato sul proprio blog dedicato agli sviluppatori, Google ha comunicato l’aggiornamento delle policy relative alla fatturazione relativa al Play Store, con un linguaggio più chiaro e dettagliato che non cambia le cose nella sostanza dei fatti.

Cambia però il modo in cui le linee guida delle policy impatteranno su alcuni sviluppatori che attualmente non utilizzano il sistema di Google Play per la vendita di beni digitali all’interno delle proprie applicazioni. Allo stesso tempo però la compagnia di Mountain View annuncia che a partire da Android 12 sarà più semplice installare e utilizzare store alternativi a Google Play, come riportato in questo comunicato.

In realtà sono pochi gli sviluppatori che saranno impattati dai chiarimenti effettuati da Google. Le regole di fatturazione in discussione riguardano solamente il 3% delle applicazioni presenti sul Play Store, e di queste il 97% è già in regola e utilizza le librerie corrette.

Google inoltre non intende mettere eccessiva pressione sugli sviluppatori, anche in considerazione del particolare periodo attuale, e ha concesso un anno di tempo per regolarizzare la situazione e utilizzare le librerie di Google per gli acquisti in-app. Google inoltre non impedirà agli sviluppatori di proporre agli utenti offerte più vantaggiose appoggiandosi a store concorrenti o al proprio sito.

Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina del blog riservato agli sviluppatori con tutti i chiarimenti del caso.

Playlist per YouTube Music

Cambiamo argomento per parlare di YouTube Music, servizio che sta lentamente riproponendo le funzioni di Play Music. Nel tentativo di aumentare l’interesse degli utenti, la piattaforma sta testando una nuova funzionalità, che al momento è disponibile solamente per un numero ristretto di utenti.

La novità è relativa alla sezione My Mix, che offre alcune playlist realizzate in base ai gusti musicali di ogni utente. Sulla falsariga di quanto accade con Daily Mix di Spotify, YouTube Music propone sette diverse playlist personalizzate, suddivise per genere musicale.

In precedenza le playlist basate sui gusti degli utenti racchiudevano una selezione casuale senza distinzione per genere, una scelta poco apprezzata dagli utenti. Al momento la novità sembra essere presente nel client web di alcuni utenti, anche se ci sono sporadici avvistamenti anche sull’app mobile.

Google sta inoltre testando altre piccole novità legate all’interfaccia grafica e Quick Picks, una funzioni che avvia una radio basata sul brano selezionato. Fateci sapere nel box dei commenti se avete notato qualcuna di queste novità in questi giorni.