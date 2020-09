Un altro weekend è arrivato, ma sugli store online non tardano ad arrivare tante buone offerte online che riguardano il panorama Android. Sono ben cinque gli smartphone il cui street price è continuato a calare in questi ultimi giorni oppure si è andato finalmente stabilizzando: OPPO Find X2, Motorola Edge, Huawei P40 Lite 5G, Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy Note+.

Migliori offerte su smartphone Android

L’offerta più interessante ha come protagonista Huawei P40 Lite 5G, disponibile ora su MobZilla al prezzo di 209 euro e su eBay.it al prezzo di 235 euro. Si tratta di un dispositivo che – complice lo street price in discesa, il prezzo di listino è 399 euro – dimostra di possedere le carte in regola per contendersi lo scettro di migliore smartphone della fascia media: il vero punto di forza è l’equilibrio, il buon funzionamento generale, a cui si aggiunge un bel design, un comparto fotografico di alto livello e il supporto al 5G, che difficilmente vi potranno deludere.

Continuano a scendere i prezzi online di Samsung Galaxy Note 10+ e Motorola Edge, due tra i protagonisti indiscussi del panorama Android, che ora sono proposti online rispettivamente a 919 euro e a 460 euro. Niente male sono anche le offerte che stanno riguardando OPPO Find X2 e Samsung Galaxy A71, due valide alternative, per motivi diversi, nella fascia tra i 350 e i 450 euro.

