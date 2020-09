Samsung è pronta ad inaugurare una nuova linea di smartphone di cui Galaxy F41 sarebbe il primo esponente. L’indiscrezione, ripresa da diverse fonti, descrive la nuova famiglia incentrata sulle capacità fotografiche, un ambito che in genere è il primo ad essere sacrificato per arrivare a dei prodotti dal prezzo moderato.

L’obiettivo di Samsung con Galaxy F41 sarebbe quello di inaugurare una serie di prodotti economici ma che non implichi troppe rinunce in termini di foto e video. Di Samsung Galaxy F41 si sa che non solo il design sarà molto simile a quello del Galaxy M31 per via di un’impostazione frontale pressoché identica, ma anche una parte delle specifiche tecniche come CPU Exynos 9611 a 10 nanometri, GPU Mali G-72 e 6 GB di RAM.

A venir fuori anzitempo è anche il presunto manuale utente, dal quale emergono la presenza della USB-C per il trasferimento dati e la ricarica rapida, di un modulo fotografico con tre sensori, di un lettore di impronte digitali fisico sul retro e dell’ingresso per il jack audio da 3,5 mm. Inoltre l’Always on Display suggerisce l’adozione di un display AMOLED.

Samsung Galaxy F41 verrà lanciato inizialmente in India in due configurazioni di memoria e tre colorazioni, blu, nero e verde.

In copertina Samsung Galaxy M31