Oltre al più “piccolo” Moto e7 Plus, Motorola ha portato anche in Italia Motorola Moto G9 Plus, che mantiene la stessa batteria da 5.000 mAh (con ricarica rapida) e sfoggia uno schermo decisamente sovradimensionato. Scopriamo dettagli tecnici, design e prezzi per il mercato italiano nel nostro articolo.

Caratteristiche tecniche di Motorola Moto G9 Plus

Motorola Moto G9 Plus adotta uno schermo più grande della versione Play, come lascia intendere il nome. Utilizza infatti uno schermo FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,8 pollici con punch hole per alloggiare la fotocamera frontale e frequenza di refresh standard, a 60 Hz.

Sotto alla scocca, protetta da vetro su entrambi i lati, trova posto una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 730G, con CPU octa core a 2.2 GHz e GPU Adreno 618. Sono presenti 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD.

La connettività è di buon livello, con 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e connettore USB Type-C. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida e non manca un connettore da 3,5 mm per le cuffie.

Il comparto fotografico può contare su un sensore frontale da 16 megapixel (f/2.0) e su una quadrupla fotocamera. Il sensore primario ha una risoluzione di 64 megapixel (f/1.8) ed è affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel (f/2.2), un macro da 2 megapixel(f/2.2) e un sensore di profondità da 2 megapixel(f/2.2).

Design di Motorola Moto G9 Plus

L’enorme display da 6,81 pollici di Motorola Moto G9 Plus influisce ovviamente sulle dimensioni che risultano tutt’altro che contenute. Lo smartphone misura infatti 169,98 x 78,1 x 9,69 millimetri, con un peso di ben 223 grammi. Ne risente dunque l’ergonomia e l’uso con una sola mano è sostanzialmente improponibile.

Il lettore di impronte è collocato sul frame laterale, integrato nel pulsante di accensione/sblocco, la fotocamera frontale trova posto in un foro collocato in alto a sinistra del display. La fotocamera posteriore è invece contenuta in un modulo rettangolare, con i quattro sensori disposti a U rovesciata insieme al flash LED.

Software e funzioni di Motorola Moto G9 Plus

Motorola Moto G9 Plus utilizza Android 10 in versione sostanzialmente stock, senza particolari personalizzazioni. Sono ovviamente presente i consueti aiuti per quanto riguarda la fotografia, con una modalità notturna e le consuete ottimizzazioni per il riconoscimento automatico delle scene.

Non mancano gli interventi software per massimizzare l’autonomia che, grazie alla batteria da ben 5.000 mAh permette di coprire senza alcun problema due giorni di utilizzo, anche particolarmente intenso. La ricarica rapida consente in ogni caso di avere lo smartphone pronto nel volgere di breve tempo.

Prezzi e disponibilità di Huawei Y9a e Motorola Moto G9 Plus

Huawei Y9a sarà disponibile in Italia da fine settembre a 299 euro. Due le colorazioni disponibili, Navy Blue e Blush GoldMotorola Moto G9 Plus sarà disponibile nel mese di settembre al prezzo indicativo di 235 euro, nelle colorazioni Rose Gold e Blue.