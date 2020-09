Se ritenete che la politica seguita da Samsung per i suoi smartphone top di gamma abbia bisogno di una piccola rivoluzione, abbiamo una buona notizia per voi: stando alle ultime indiscrezioni, infatti, per il 2021 il colosso coreano potrebbe avere in programma importanti novità.

A dire di Ice Universe, il colosso coreano ha ormai spostato la propria attenzione sugli smartphone pieghevoli e, pertanto, la serie Samsung Galaxy S21 probabilmente non introdurrà novità rilevanti (qualcuno secondo il leaker potrebbe ritenerla “non troppo potente”).

Samsung potrebbe puntare forte sui modelli pieghevoli

Ed ancora, sempre secondo Ice Universe nei prossimi mesi potrebbero scomparire i modelli della serie Galaxy A di fascia alta e venire indebolite le attuali famiglie top di gamma, ossia Galaxy S e Galaxy Note: in pratica, la serie di punta a tutti gli effetti dovrebbe divenire la gamma Samsung Galaxy Z.

Qualora tali indiscrezioni si dovessero rivelare fondate, Samsung potrebbe cominciare ad introdurre le principali novità proprio sulla serie di smartphone pieghevoli, lasciando un po’ indietro da questo punto di vista i modelli Galaxy S e Galaxy Note.