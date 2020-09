In queste ore è approdato anche in Italia un nuovo best buy parlando di smartphone: Poco X3 NFC, uno smartphone che abbiamo recensito qualche giorno fa e che è andato in promozione lancio a un ottimo prezzo per la variante da 64 GB (tra l’altro subito esaurita): 199 Euro. Meno convincente invece la variante da 128 GB che è disponibile a 249 Euro, sempre in promozione. A questo prezzo però Xiaomi, che è lo stesso produttore del Poco, si fa concorrenza in casa con un prodotto molto più curato e carrozzato dal punto di vista delle specifiche tecniche: Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Si tratta del primo smartphone 5G a basso costo arrivato sul mercato, grazie alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G, aiutando così una più rapida diffusione di questa connettività. Un prodotto lanciato a poco meno di 400 Euro e che oggi, a distanza di circa due mese, ha raggiunto un nuovo minimo storico di prezzo fra le offerte online.

Difficile infatti, se non impossibile, fare meglio, proposto da un venditore su eBay con un’ottima reputazione, con servizio Premium e garanzia cliente eBay. L’offerta riguarda la variante di Xiaomi Mi 10 Lite 5G in colorazione blu e con 6 + 64 GB di memoria interna che viene proposto (grazie al coupon sconto PITSET205 valido fino al 13 settembre 2020) al prezzo di 251 euro, con spedizione gratuita, invece di 369 Euro. Ottimo comunque anche il prezzo della variante 6 + 128 GB proposto invece a 270 Euro invece di 399 Euro (sempre grazie al coupon sconto PITSET205).

Per i meno informati si tratta di uno smartphone con un ampio display Amoled da 6,57” con sensore di impronte integrato, batteria da 4160 mAh, processore di fascia medio-alta con supporto al 5G e 4 fotocamere sul retro da 48 + 8 + 2 +2 megapixel, trovate ulteriori dettagli nella scheda tecnica e nella nostra recensione.

Ecco i link all’acquisto: