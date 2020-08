Fine luglio vi avevamo parlato della novità presenti all’interno della versione 79 di Firefox, ed in queste ore l’azienda comunica che è partito il rollout dell’update in Europa – l’aggiornamento arriverà in Nord America a partire dal 27 agosto.

Nuova UI, modalità scura e tanto altro

Sono davvero tanti i cambiamenti apportati da Mozilla in questa nuova release di Firefox, ma prima di lanciarvi a scaricare l’update vi informiamo che l’aggiornamento bloccherà l’utilizzo di molti add-on. Ad oggi Firefox 79 permette di utilizzare solo i seguenti add-on: uBlock Origin, Dark Reader, HTTPS Everywhere, Privacy Badger, NoScript Security Suite, Decentraleyes, Search by Image, YouTube High Definition, e Privacy Possum. La compagnia ha dichiarato che sta lavorando per estendere il supporto ad altri add-on, ma che questi saranno una piccola selezione di tutti quelli disponibili.

La versione 79 di Firefox presenta una nuova interfaccia grafica, il supporto alla modalità scura, la possibilità di spostare la barra di ricerca in basso, nuove impostazioni per la privacy, un migliorato controllo dei cookie e dei contenuti web, ed una serie di ottimizzazioni sotto il cofano per rendere la navigazione più sicura e veloce.

Se siete interessati a Firefox e volete provare la nuova versione, potete scaricare l’APK da questo link di APK Mirror. L’update è attualmente in fase di propagazione anche sul Play Store di cui potete controllarne la disponibilità cliccando il badge sottostante.