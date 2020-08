CUBOT rinnova la propria offerta per la fascia medio bassa del mercato lanciando CUBOT Note 20 Pro, uno smartphone particolarmente appetibile per l’ottimo rapporto prezzo/prestazioni. A partire da oggi, e fino al prossimo 28 agosto, potete approfittare dell’offerta di lancio che vi permette di portarvelo a casa a un prezzo davvero allettante.

CUBOT Note 20 Pro si caratterizza per la presenza di uno schermo di grandi dimensioni, 6,5 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel) con notch nella parte alta per alloggiare la fotocamera frontale. La cover posteriore è ricoperta da un materiale morbido che migliora nettamente la presa ed è proposto in tre diverse colorazioni, nero, blu e verde.

Particolare anche il design della quadrupla fotocamera posteriore, con un anello che ne esalta le forme. Il sensore principale è un Sony IMX486 da 12 megapixel, al quale si affiancano un sensore di profondità da 20 megapixel, un sensore fotosensibile da 0,3 megapixel e un quarto sensore non meglio identificato. Nella parte frontale invece i selfie sono disponibili grazie a un sensore da 8 megapixel con funzioni di bellezza.

Sotto alla scocca troviamo invece un MediaTek Helio P60 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una dotazione davvero valida. Buona la connettività con supporto 4G/LTE (inclusa banda 20), WiFi 802.11 dual band, Bluetooth 4.2, NFC, presa da 3,5 mm, GPS e NFC.

Buona l’autonomia grazie alla capiente batteria (rimovibile) da 4.200 mAh mentre il sistema operativo è Android 10 in versione stock. Nella confezione di vendita trova posto anche una cover protettiva per evitare di graffiare lo smartphone.

Potete acquistare CUBOT Note 20 Pro su AliExpress al prezzo scontato di 99,99 dollari (circa 90 euro) invece di 119,99 dollari. La promozione è valida solamente per le prime 1.000 unità, quindi affrettatevi a utilizzare il link sottostante.