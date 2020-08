Chi possiede uno smartphone Samsung può contare su un’apposita applicazione che, in caso di smarrimento del device, consente di ritrovarlo, oltre che compiere una serie di altre azioni (come sbloccarlo quando ci è dimenticati il PIN o la password).

Ma cosa accade se lo smartphone smarrito è offline? Pare che in futuro questo non sarà più un problema, almeno ciò è quanto suggerisce Max Weinbach, che ha pubblicato su Twitter un paio di screenshot relativi ad una nuova feature introdotta dal team di sviluppatori di Samsung.

Come migliora Samsung Trova dispositivo personale

Questa nuova funzionalità dipende da altri possessori di Samsung Galaxy per aiutare a trovare il dispositivo perso: questo monitoraggio offline viene abilitato andando alla pagina di ricerca offline e attivando l’interruttore nella parte superiore e, stando a quanto spiegato dal produttore coreano, ciò consentirà al telefono di essere trovato dai dispositivi Galaxy di altre persone anche quando non è connesso a una rete e permetterà inoltre di utilizzare il telefono per cercare dispositivi Galaxy smarriti che potrebbero trovarsi nelle vicinanze.

Con questo sistema è anche possibile cercare smartwatch e auricolari se il proprio telefono è stato l’ultimo dispositivo a cui si sono collegati.

Questa nuova feature dovrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti Samsung.