Si stanno facendo sempre più numerose le segnalazioni di possessori di Motorola Edge Plus che lamentano problemi di visualizzazione che sembrano essere legati al display “a cascata”.

Risale alla fine dello scorso mese il primo post sul forum del produttore relativo ai problemi di visualizzazione del display e con il passare delle settimane le segnalazioni sono notevolmente aumentate.

Il problema di Motorola Edge Plus potrebbe risolversi via software

Stando a quanto raccontato dagli utenti, il problema si manifesta dopo lunghi periodi di utilizzo con macchie viola (o verdi, secondo altri) soprattutto lungo i bordi. Tali macchie pare scompaiano se si lascia raffreddare il telefono ma tornano a presentarsi in caso di nuovo utilizzo prolungato.

Il team di Motorola ha promesso un aggiornamento risolutivo e la scorsa settimana tale update è stato rilasciato negli Stati Uniti, risolvendo effettivamente il problema soltanto per una parte di utenti.

Stando a quanto spiegato dal produttore, in alcuni casi il problema è troppo “avanzato” e, pertanto, non è possibile risolverlo via software ed è necessario procedere alla sostituzione del device con uno nuovo

