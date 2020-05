Alcuni dispositivi Samsung hanno iniziato a ricevere le patch di sicurezza di maggio 2020 ancora prima che Google implementasse gli aggiornamenti OTA corrispondenti per i dispositivi Pixel compatibili.

Anche se non disponente di uno smartphone Google Pixel o di un top di gamma Samsung, potete superare il livello di patch di sicurezza Android (SPL) del vostro dispositivo con il modding, eseguendo un flash con un’immagine di sistema generica (GSI) aggiornata, a condizione che il dispositivo sia conforme a Project Treble e il bootloader sia sbloccabile.

La custom GSI si aggiorna alle patch di maggio

Lo sviluppatore riconosciuto XDA phhusson ha recentemente aggiornato il suo Project Treble GSI AKA Quack Phh-Treble basato su AOSP con le patch di sicurezza di maggio 2020 e diverse bug fix per specifici OEM.

Novità Quack Phh-Treble v216

Oltre alle nuove patch di sicurezza, l’ultima versione 216 della custom GSI ora completamente compatibile con il sensore di impronte digitali ad ultrasuoni presente sui dispositivi Samsung con Android 10, inoltre phhusson ha anche incorporato diverse correzioni relative alle implementazioni Qualcomm che potrebbero portare a un incremento della risoluzione di registrazione con la fotocamera nell’ambito della piattaforma Snapdragon.

Per quanto riguarda i miglioramenti per specifici OEM, la nuova build ora è in grado di riconoscere correttamente diversi parametri come le statistiche della batteria e la luminosità automatica su alcuni telefoni Nokia, inoltre, da ora in poi il DC Dimming per ridurre lo sfarfallio dello schermo dovrebbe funzionare anche sui dispositivi OPPO compatibili su questa custom GSI.

Come installare Quack Phh-Treble v216

Se volete provare a installare “Quack Phh Treble” vi consigliamo di seguire il thread ufficiale sul forum di XDA. Prima di farlo, però, è importante seguire questi passaggi:

verificare la versione di Project Treble presente sul vostro smartphone installando questa applicazione ;

; scaricare l’ultima build di Quack Phh Treble da questa pagina ;

; eseguire il flash della build tramite questo tool.

E’ importante ricordarsi che il processo richiederà il ripristino dei dati di fabbrica del dispositivo, quindi è necessario effettuare un backup preventivo su un supporto o dispositivo esterno prima di iniziare le operazioni.