Microsoft pare aver rimandato a data da destinarsi Microsoft Surface Duo e lo stesso Windows 10X, il sistema operativo progettato proprio per quest’ultimo e basato su un’interfaccia semplice e moderna.

Ora, tale versione di Windows pare destinata non più ai dispositivi con doppio schermo, causa Coronavirus, e così il debutto del suddetto si fa ancor più lontano. C’è tuttavia qualcuno che scommette di vedere arrivare Microsoft Surface Duo entro l’anno, magari in una versione aggiornata, considerando i tanti mesi trascorsi dal lancio.

Microsoft Surface Duo in arrivo entro il 2020, forse

Presentato nei primi giorni dell’autunno dello scorso anno, Microsoft Surface Duo potrebbe arrivare sul mercato entro il 2020, magari in una versione aggiornata rispetto al modello annunciato, dotato ad esempio del “vecchio” Qualcomm Snapdragon 855 e con a bordo Android 9 Pie.

Il doppio schermo col sistema operativo del robottino verde del produttore statunitense è ancora un’incognita ma, secondo una fonte attendibile dei colleghi di Android Authority, potrebbe vedere la luce entro l’anno, forse prima delle festività natalizie.

Difficile che tale scadenza per Microsoft Surface Duo valga anche per il mercato europeo, ma per il momento non c’è altro.

