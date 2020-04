All’indomani del debutto della serie HONOR 30, il marchio cinese ufficializza un nuovo smartphone per il mercato italiano. Si chiama HONOR 20e e, sostanzialmente, è un HONOR 20 Lite rivisto su alcuni aspetti che vi spieghiamo subito.

Dettagli e caratteristiche di HONOR 20e

Parliamo di uno smartphone Android di fascia medio bassa, che si presenta con uno schermo Full HD+ da 6,21 pollici di diagonale con un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 8 megapixel, questa l’unica differenza rispetto a HONOR 20 Lite, che ne monta una da 32.

A bordo di HONOR 20e c’è perciò il medesimo chipset proprietario Kirin 710F con CPU octa core a 2,2 GHz e una GPU Mali-G51 MP4, supportato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Il comparto fotografico posteriore è formato invece da un sensore principale da 24 megapixel con apertura f/1.8, affiancato a una grandangolare da 8 megapixel f/2.4 e da un sensore di profondità da 2 megapixel f/2.4.

Per il resto, non manca su HONOR 20e il supporto alla connettività Wi-Fi 802.11 ac dual Band, dual SIM 4G VoLTE, Bluetooth 4.2, GPS, un sensore per le impronte digitali posteriore, una porta microUSB, eccetera. La batteria, ha una capacità di 3.400 mAh e supporta la ricarica a 10 watt.

Necessario un accenno al software, perché HONOR 20e arriva con a bordo ancora Android 9 Pie personalizzato con la EMUI 9.1 con i servizi di Google e funzioni come la GPU Turbo per i giochi, lo sblocco col volto (2D), la feature Super Night Shot per gli scatti in notturna e altro ancora.

HONOR 20e è disponibile in Italia nei colori Phantom Blu e Nero Notte a un prezzo di listino di 179,90 euro, in sconto fino a domani, 17 aprile 2020, a 149,90 euro se acquistato sullo store ufficiale (salvo eventuali riassortimenti, perché nel momento in cui scriviamo risulta essere già esaurito).